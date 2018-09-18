Череповчанин забрал в гардеробе чужую куртку, а на следующий день вернул из нее документы

18.09.2018 [Происшествия]

В Череповце в ночном клубе задержали мужчину, который забрал из гардероба чужую куртку и отказывался ее возвращать. Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города на улице Ленина, на место вызвали наряд вневедомственной охраны.

- Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии администратор пояснил, что накануне один из посетителей ночного клуба взял из гардероба чужую куртку и ушел в ней, а сейчас снова пришел, отдал документы, которые находились в похищенной куртке, однако верхнюю одежду отдавать отказался, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Личность похитителя куртки установлена – им оказался 23-летний местный житель. Сотрудники Росгвардии передали череповчанина сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка.

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