Экс-начальницу вологодского сельхоздепартамента Анну Беляевскую приговорили к 6 годам колонии

Экс-руководителя департамента сельского хозяйства Вологодской области Анну Беляевскую приговорили к 6 годам колонии и штрафу в 35 млн рублей. Женщину признали виновной в получении взятки в особо крупном размере.

- Как установлено в ходе следствия, а также в рамках общенадзорной проверки, в период с 2016 года ООО «Вологодская ягода» получала субсидии в максимально сжатые сроки и в максимальном объеме, за что Беляевская А.С., преследуя личные корыстные интересы, получила лично от руководителя коммерческой организации взятку в сумме 3,5 млн. рублей, а также незаконное вознаграждение в виде предоставления иных имущественных прав - передачи ей 100% доли участия в уставном капитале фактически принадлежащего предпринимателю ООО «Северное Сияние», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Напомним, Анну Беляевскую задержали в феврале 2017 года с поличным при получении части взятки. Изначально она также подозревалась в превышении полномочий: предполагалось, что она участвовала также в хищении 96,7 млн из бюджета. Однако доказать причастность экс-чиновницы к этому преступлению не удалось.

С февраля по август 2017 года Анна Беляевская содержалась под стражей, но 22 августа 2017 года суд выпустил ее на свободу под залог в 3 млн рублей.

- Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 35 млн. 210 тыс. рублей и лишением права занимать руководящие должности сроком на 10 лет. Подсудимая взята под стражу в зале суда, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Залог, как пояснили Newsvo в региональном управлении следственного комитета, Беляевской будет возвращен.