Средняя зарплата в Вологодской области за месяц снизилась на 7,4 %

18.09.2018 [Экономика]

Средняя заработная плата в Вологодской области снизилась на 7,4%. Если в июне 2018 года, по данным Вологдастата, она составляла 37 364 рубля, то в июле – уже 34 525 рублей.

Самые большие зарплаты в регионе, традиционно, в сфере металлургического производства (64 349 рублей в месяц) и производства химических веществ (62 329 рублей). 51 512 рублей в месяц в среднем получают строители инженерных сооружений, 55 684 рубля – работники финансовой и страховой сферы.

Меньше всех зарабатывают вологжане, которые трудятся на производстве кожи – 10 076 рублей в месяц, производстве одежды – 11 813 рублей, производстве текстильных изделий – 14 656 рублей (при этом раньше зарплата в этой сфере была еще меньше - за год она выросла на 77%) и в сфере образования - 15 561 рубль. Средняя зарплата в здравоохранении - 33 429 рублей.

Подробнее с зарплатами во всех сферах можно ознакомиться на сайте Вологдастата.

Тэги: зарплаты

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