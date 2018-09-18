В Бабаевском районе во время пожара в деревне Андроново погиб мужчина

В Бабаевском районе в деревне Андроново Борисовского сельского поселения накануне поздно вечером загорелся одноэтажный частный дом и хозпостройка. Погиб находившийся в доме мужчина.

- Вызов поступил в 22:55. В 23:09 пожарные были на месте происшествия. В 00:34 пожар ликвидировали. В 1:25 обнаружили тело 57-летнего мужчины,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

В результате пожара повреждена кровля и чердак, наружная отделка на площади 192 кв. метра, внутренняя отделка хозпостройки. Как сообщили в областном УМЧС, в деревне Андроново всего четыре дома.

Причина пожара пока не установлена.