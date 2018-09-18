В Вологде появилась пешеходная экскурсия по местам, связанным с князьями Романовыми

В музее «Вологодская ссылка» разработали пешеходную экскурсию о князьях Романовых. Она будет знакомить участников с историей пребывания князей Романовых в Вологде, проводить ее будет заведующий музеем Иван Никитинский.

- Городская экскурсия включает посещение мест, где бывали князья в 1918 году. Участники познавательной прогулки увидят здания, где проживали Романовы, а также места, которые упоминаются в их письмах. Это дом купца Попова (ред. - ул. Маяковского, 4), дом Благово-Дружинина,(ред. - ул.Мальцева, 16), Пушкинский народный дом (здание ТЮЗа), Вологодский кремль и другие архитектурные памятники. Проникнуться атмосферой 20-х годов прошлого века и восстановить исчезнувшие места пребывания князей помогут старинные фотографии вологодских улиц, - рассказывают в музее.

Продолжительность экскурсии около двух часов. Стоимость для группы (от 10 участников) -150 рублей с человека.

Заказать экскурсию можно по телефонам: 8 (8172) 72-25-11 (экскурсионно-просветительный отдел); 8 (8172) 56-21-07 (музей «Вологодская ссылка»).