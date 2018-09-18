В Вологде водитель «Шкоды» сбила двух пешеходов на «зебре»

18.09.2018 [Происшествия]

В Вологде «Шкода» сбила на нерегулируемой «зебре» двух пешеходов. Инцидент произошел накануне утром, оба пострадавших в больнице.

По данным городского отдела ГИБДД, 43-летняя женщина за рулем «Шкоды Фабия» совершила наезд на двух мужчин, переходивших дорогу на улице Кирова возле дома №73.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы: 26-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левой голени, ссадинами лица был доставлен в областную больницу; 24-летний молодой человек также был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левого колена, однако после осмотра врачей ему было назначено амбулаторное лечение.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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