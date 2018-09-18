11 мусороперегрузочных станций обещают построить в Вологодской области до 2022 года

Мусороперегрузочные станции

11 мусороперегрузочных станций планируют построить в Вологодской области до 2022 года. Они появятся в Бабаевском, Белозерском, Кирилловском, Устюженском, Бабушкинском, Тотемском, Никольском, Нюксенском, Харовском, Сямженском и Тарногском районах.

По словам заместителя губернатора Антона Стрижова, мусороперегрузочные станции необходимы для снижения транспортной нагрузки и затрат на вывоз мусора при введении новой модели обращения с отходами в регионе. Она, как ранее сообщал Newsvo, должна заработать в Вологодской области с 1 января 2019 года.

Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе уже разработана. В ней учтено, что на территории области ежегодно образуется 495 тысяч тонн ТКО. Существующие мощности сортировочных станций позволяют обработать 282 тыс. тонн ТКО в год (57% от всего объема образующихся). Сегодня в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) включено 44 объекта размещения отходов. В дальнейшем их количество будет сокращено.

- Перспективная система обращения с ТКО на территории области предусматривает сокращение количества объектов захоронения отходов с 44, внесенных в реестр, до пяти к 2022 году в Вологодском, Череповецком, Сокольском, Вытегорском и Великоустюгском (строительство нового) районах, - рассказал Антон Стрижов. - В связи с дефицитом существующих мощностей для сортировки всего объема ТКО, образующихся на территории области, к 2022 году планируется ввод в эксплуатацию четырех новых объектов по обработке ТКО (в Череповце, Великом Устюге, Вытегорском и Сокольском районах) общей мощностью 250,5 тыс. тонн в год. А также реконструкция существующей мусоросортировочной станции в Вологде с увеличением мощности до 220 тыс. тонн в год. После ввода в эксплуатацию необходимых мощностей, к 2022 году мусоросортировочные станции смогут обрабатывать весь объем образующихся на территории области ТКО.

Оплата с человека, а не с квадратных метров

Региональная программа в области обращения с отходами на 2018-2027 годы сейчас проходит согласование. Ею предусмотрено строительство и реконструкция объектов обращения с ТКО. На эти цели необходимо 2 млрд рублей. Программой предусмотрен вывод из эксплуатации и рекультивация полигонов, не соответствующих требованиям законодательства, и объектов размещения ТКО, включенных в реестр после завершения их эксплуатации. Сумма расходов – более 4,3 млрд рублей, на разработку и внедрение системы сбора и накопления ртутьсодержащих отходов, батареек – 9 млн руб.

Напомним, в области уже определены два региональных оператора – ООО «АкваЛайн» в восточной зоне региона и ООО «Чистый след» - в западной. Сейчас они проводят подготовительную работу для проведения торгов, в результате которых будут сформированы цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО. Стартовала договорная кампания с организациями, владеющими объектами обращения с отходами. Договоры предстоит заключить со всеми потребителями услуги, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Важным моментом для населения области является изменение принципа оплаты: «Обращение с ТКО» становится коммунальной услугой, и плата зависит не от площади помещения, а от количества проживающих. Законодательно закреплена обязанность каждого «отходообразователя» заключить договор с региональным оператором, - пояснил Антон Стрижов.

Оплата за вывоз мусора по количеству прописанных в квартире будет начисляться с 1 января 2019 года.