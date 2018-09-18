В Череповецком районе пьяный водитель вылетел с моста в кювет

18.09.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе пьяный пенсионер за рулем ВАЗа вылетел с моста в кювет.

ДТП произошло накануне в 17.20 на 4 км автодороги Пленишник – Борок, вблизи деревянного моста. Пьяный 66-летний мужчина превысил безопасную скорость движения и вылетел на автомобиле в придорожный кювет. Машина опрокинулась на крышу, получив значительные повреждения. Водитель не пострадал.

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповецкому району, содержание алкоголя в крови пенсионера составило 1,105мг/л при допустимых 0,16 мг/л.

Тэги: ДТП, пьяные водители
Фото отдела ГИБДД по Череповецкому району

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