Порошенко объявил о прекращении договора о дружбе Украины с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин добавил, что Киев готовится пересмотреть все действующие международные договоры с Россией.

Россия и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицировала Верховная рада. Он закрепил стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Ранее Порошенко пояснял, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.