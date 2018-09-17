Вологодский драмтеатр откроет сезон спектаклем «Сон» по повести Федора Достоевского

Вологодский драмтеатр готовит к открытию нового сезона спектакль «Сон» по повести Федора Достоевского. Премьера фантасмагорической трагикомедии состоится 3 ноября.

Над постановкой работает молодой режиссер из Санкт-Петербурга Ирина Аронова.

- По замыслу автора инсценировки и режиссера-постановщика Инны Ароновой, действие спектакля происходит вне времени. В любом обществе, в любое время каждого из нас больше всего волнуют вопросы человеческих взаимоотношений. Мария Александровна Москалева, ее дочь Зина, Павел Мозгляков и конечно же князь К. – совершенно по-новому поведут со зрителем разговор о правде и лжи, о ненависти и любви. На что способен каждый из них из-за страсти? – сообщает группа театра в соцсети.