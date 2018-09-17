В Череповецком районе бывший заключенный раскопал могилу женщины, похороненной полвека назад

17.09.2018 [Происшествия]
В Череповецком районе бывший заключенный раскопал могилу женщины, похороненной полвека назад

В Череповецком районе местный житель раскопал могилу женщины, похороненной в 1970 году. Об этом газете "Сельская новь" рассказал внук умершей. По его словам, могилу в деревне Николо-Раменье Уломского сельского поселения осквернили в конце августа.

  - Есть тут человек, вышел из мест лишения свободы, живет теперь в нашей деревне. Так он днем пришел на кладбище и начал раскапывать могилу. Не один раз приходил. До гроба оставалось сантиметров 15-20, когда его остановили. Гробокопателя вовремя заметили местные жители. Они-то и вызвали полицию. На место приехала опергруппа, задержала его и потом отпустила, - написал Алексей.

Мужчина спросил у вандала, зачем он это сделал, но не получил ответа.

Алексей возмущен тем, что мужчина до настоящего времени так и не понес наказания за свой поступок.

-  Жители утверждают, что этот мужчина до сих пор свободно гуляет по деревне, наводит страх на сельчан, после того что люди видели, в голову приходит всякое. Куда смотрит полиция? - спрашивает Алексей.

В местном отделении полиции корреспонденту газеты ответили, что заявление о возможном совершении противоправных действий на кладбище в деревне Николо-Раменье зарегистрировано 26 августа:

- Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя 1971 года рождения. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке, проводятся необходимые мероприятия, по завершении которых будет принято решение.

Тэги: вандалы, кладбища
Фото предоставлено в газету "Сельская новь" читателем

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