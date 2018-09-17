Спортсмены-самбисты из Шексны стали участниками телепрограммы «Сам себе режиссер»
Воспитанник спортивного клуба «Пионер» из Шексны Саша Колпаков выиграл конкурс «А вам слабо?» телепередачи «Сам себе режиссер». Видео, на котором мальчик окунается в прорубь, затем обтирается снегом, а потом вновь ныряет в ледяную воду, показали на канале «Россия1».
На съемки программы Александр приехал вместе со своим тренером Сергеем Борцовским и друзьями по клубу. Ребята-самбисты продемонстрировали ведущему «Сам себе режиссера» Алексею Лысенкову эпизод их тренировки и подарили фото с логотипом «Пионера».
За победу в конкурсе «А вам слабо?» Саше Колпакову на программе вручили телевизор.
Напомним, что 12 августа самбисты клуба «Пионер» стали очевидцами трагедии на реке Юг под Великим Устюгом, где утонул 17-летний юноша. Им удалось спасти двоих тонувших ребят.