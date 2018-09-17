Спортсмены-самбисты из Шексны стали участниками телепрограммы «Сам себе режиссер»

17.09.2018 [Общество]

Воспитанник спортивного клуба «Пионер» из Шексны Саша Колпаков выиграл конкурс «А вам слабо?» телепередачи «Сам себе режиссер». Видео, на котором мальчик окунается в прорубь, затем обтирается снегом, а потом вновь ныряет в ледяную воду, показали на канале «Россия1».

На съемки программы Александр приехал вместе со своим тренером Сергеем Борцовским и друзьями по клубу. Ребята-самбисты продемонстрировали ведущему «Сам себе режиссера» Алексею Лысенкову эпизод их тренировки и подарили фото с логотипом «Пионера».

За победу в конкурсе «А вам слабо?» Саше Колпакову на программе вручили телевизор.

Напомним, что 12 августа самбисты клуба «Пионер» стали очевидцами трагедии на реке Юг под Великим Устюгом, где утонул 17-летний юноша. Им удалось спасти двоих тонувших ребят.

 

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