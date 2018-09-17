Из областного бюджета потратят 650 тысяч рублей на баннеры "Великий Устюг- родина Деда Мороза"

Из бюджета Вологодской области выделят 650 тысяч рублей на баннеры, рекламирующие великоустюгского Деда Мороза.

Аукцион на «Выполнение работ по размещению информации о проекте "Великий Устюг - родина Деда Мороза" на автомобильных дорогах Вологодской области» провел Туристско-информационный центр, который является бюджетным учреждением Вологодской области.

Несмотря на название проекта, щиты и арочные конструкции с информацией о проекте будут стоять вдоль автодорог не только Вологодской, но и Ярославской области. Всего на них будет потрачено из областного бюджета 652 300 рублей. Аукцион выиграла компания ООО «Май».

Закупка включает в себя изготовление информационных знаков и доставку их до места. Всего планируется разместить 12 информационных щитов и арочных конструкций (см. скриншот).