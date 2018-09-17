В Вологодском районе во время пожара в чужой хозпостройке погибли мужчина с женщиной

В Вологодском районе 15 сентября, в деревне Яминово Спасского сельского поселения загорелась хозпостройка. Во время пожара там погибли мужчина и женщина, постройка им не принадлежала.

Как пояснили в пресс-службе областного УМЧС, на место пожарные ехали долго из-за разбитых дорог.