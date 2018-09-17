В Вологодском районе во время пожара в чужой хозпостройке погибли мужчина с женщиной

17.09.2018 [Происшествия]

В Вологодском районе 15 сентября, в деревне Яминово Спасского сельского поселения загорелась хозпостройка. Во время пожара там погибли мужчина и женщина, постройка им не принадлежала.

Как пояснили в пресс-службе областного УМЧС, на место пожарные ехали долго из-за разбитых дорог.

- Сообщение о возгорании в одноэтажной деревянной хозяйственной постройке площадью 12 кв. метров поступило в 22:51. в 23:19 пожарные были на месте. В 00:15 ликвидация пожара. Во время проливки обнаружили тела женщины и мужчины. Личность погибших установлена: это 42-летняя женщина и 61-летний мужчина. В момент прибытия на место пожара, рядом с постройкой находился ее хозяин. С его слов, погибших он не знает. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибших. Ведется следствие. Ущерб оценен в 100 тысяч рублей,- рассказали в пресс-службе областного УМЧС.

Тэги: пожар, гибель человека

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»
Бывший военный госпиталь в Вологде купил предприниматель, который незаконно снес сталинку
В Вологде в столкновении с троллейбусом погиб мотоциклист
В Череповецком районе сбежал осужденный колонии-поселения №7 в Суде
Для сотрудников администрации Вологды устроили тимбилдинг в парке отдыха «YES»
В Вологодской области нашли мертвыми двух пропавших грибников
В Междуреченском районе браконьер застрелил своего приятеля, приняв его за лося
На свежевыкрашенных перилах Красного моста в Вологде проступила ржавчина
Вологодский «Презентационно-сервисный центр» не хочет платить фирме «Шалаевский и партнеры» за проведение презентации
В Вологде стартовало интернет-голосование за схему движения при съезде с Октябрьского моста
14.09.2018 [Общество]

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»

12464
11
14.09.2018 [Общество]

Администрация Вологды не выделила в 2018 году денег на снос расселенных домов

1644
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодском районе во время пожара в чужой хозпостройке погибли мужчина с женщиной
Юрий Кузин назначен исполняющим обязанности главы Кировска в Мурманской области
В Вологде хакер заработал 100 тысяч рублей на взломе почтовых аккаунтов
Росимущество запретило энергетикам ставить столбы на федеральной земле в Вологодском районе
Родителям первоклассников в школе № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги
В Вологде задержали с наркотиками троих жителей Архангельской области
В Череповце появились граффити с летящими котами
 
14.09.2018 [Общество]

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»

12464
0
17.09.2018 [БлогоVO]

Как Буда и Пешт

496
0
17.09.2018 [Обзор Прессы]

"Следствие вели..." с Леонидом Каневским - "Жена в коробке"

261
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика