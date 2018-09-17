В Вологодском районе во время пожара в чужой хозпостройке погибли мужчина с женщиной
В Вологодском районе 15 сентября, в деревне Яминово Спасского сельского поселения загорелась хозпостройка. Во время пожара там погибли мужчина и женщина, постройка им не принадлежала.
Как пояснили в пресс-службе областного УМЧС, на место пожарные ехали долго из-за разбитых дорог.
- Сообщение о возгорании в одноэтажной деревянной хозяйственной постройке площадью 12 кв. метров поступило в 22:51. в 23:19 пожарные были на месте. В 00:15 ликвидация пожара. Во время проливки обнаружили тела женщины и мужчины. Личность погибших установлена: это 42-летняя женщина и 61-летний мужчина. В момент прибытия на место пожара, рядом с постройкой находился ее хозяин. С его слов, погибших он не знает. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибших. Ведется следствие. Ущерб оценен в 100 тысяч рублей,- рассказали в пресс-службе областного УМЧС.