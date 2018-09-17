Юрий Кузин назначен исполняющим обязанности главы Кировска в Мурманской области

17.09.2018 [Общество]

Бывший мэр Череповца Юрий Кузин назначен исполняющим обязанности главы города Кировск в Мурманской области. Об этом сегодня сообщает сайт Хибины.com.

Предыдущий глава города, Сергей Савин, ушел в отставку. Он принял решение продолжить карьеру в должности заместителя директора кировского филиала АО "Апатит".

Исполняющим обязанности сити-менеджера в соответствии с уставом города и по решению депутатов гордумы стал заместитель главы администрации Юрий Кузин. До перехода на работу в администрацию города он работал заместителем генерального директора АО "Апатит" по взаимодействию с органами власти, ранее был мэром Череповца.

- Я считаю, что у Кировска есть хороший потенциал, который в совокупности с применением лучших российских практик управления, можно развивать и совершенствовать. Городу уже удалось достичь отличных показателей, за что необходимо высказать благодарность управленческой команде Сергея Вадимовича. Надеюсь, что дальнейшая системная работа над стратегическим планом развития поможет решить все существующие проблемы, проранжировав их по уровню приоритетности, и идти по пути формирования комфортной для проживания и привлекательной для инвестиций территории, - сказал Юрий Кузин.

Юрий Кузин возглавляет рабочую группу по формированию Стратегии развития Кировска до 2030 года.

Напомним, 9 августа 2017 года Юрий Кузин, в тот момент занимавший пост мэра Череповца, объявил о своей отставке и о том, что переходит на должность директора по коммуникациям компании «Свеза». Исполнять обязанности мэра стала Елена Авдеева, а после она была официально назначена депутатами на эту должность.

Кировск расположен на Кольском полуострове, в 205 км к югу от Мурманска. Население - 26,5 тысяч человек.

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