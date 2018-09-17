В Вологде хакер заработал 100 тысяч рублей на взломе почтовых аккаунтов

17.09.2018 [Происшествия]

В Вологде перед судом предстанет 24-летний молодой человек, который за деньги взламывал пароли к почтовым аккаунтам пользователей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ).

По версии следствия, в 2016-2017 годах вологжанин, используя свой компьютер, при помощи программ, заведомо предназначенных для несанкционированного копирования компьютерной информации, подбирал логины и пароли от учетных записей пользователей на почтовых сервисах.

- Полученные в результате несанкционированного копирования сведения обвиняемый за денежное вознаграждение, составившее в общей сложности более 100 тысяч рублей, передавал различным пользователям сети «Интернет», - сообщает областная прокуратура.

Расследование преступления было проведено следственным отделением УФСБ России по Вологодской области.

Уголовное дело направлено в суд, молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

Тэги: компьютеры, хакеры

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