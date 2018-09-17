Росимущество запретило энергетикам ставить столбы на федеральной земле в Вологодском районе

В Вологодском районе Росимущество запретило энергетикам устанавливать столбы на федеральной земле, находящейся в аренде у сельхозпроизводителей. «Вологдаэнерго» придется заключать договор субаренды.

В вологодское УФАС обратился житель деревни Архипово. Мужчина пожаловался, что филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» нарушает установленные сроки подключения домов жителей деревни к электросетям.

- В ходе рассмотрения административного дела выяснилось, что территориальное управление Росимущества в Вологодской области отказало сетевой компании в строительстве линейного объекта (установки столбов линии электропередачи), поскольку вокруг деревни находятся земли федерального значения, арендованные сельскохозяйственными предприятиями, - сообщает пресс-служба УФАС.

Чтобы решить проблему, антимонопольщики организовали рабочую встречу, на которую были приглашены заинтересованные стороны. В итоге было достигнуто соглашение о том, что энергетики заключат договор субаренды с сельхозпредприятиями, а линия из электростолбов пройдет вдоль дороги и не будет нарушать целостность полей.