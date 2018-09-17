Родителям первоклассников в школе № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги

Родителям детей, которые в этом году пошли в 1е класс школы № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги. Вскоре после того, как на Newsvo появилась публикация об этих поборах, в школе прошло родительское собрание, на котором вологжане получили свои деньги обратно. Об этом нам рассказали родители.

Напомним, этим летом в школе № 3, директором которой является депутат гордумы от партии "Единая Россия" Надежда Мочалова, с родителей будущих первоклассников собрали 53,8 тысяч рублей. 24 июня в группе «первоклашки 1 е класс ШКОЛА 3» появилось сообщение одной из мам, в котором говорилось, что на ремонт класса требуется 90 тысяч рублей. Потом сумма уменьшилась до 81 тысячи рублей, в итоге за каждого ребенка собирали по 2700 рублей.

Ранее учитель сообщила родителям, что администрация школы оказать помощь не может. Почему - не объяснялось. Часть собранной суммы успели "освоить", в том числе на приобретение школьной доски и сантехники.

Судя по всему, многие родители сдали деньги, не задавая никаких вопросов. А вот у некоторых мам и пап они возникли, ведь ремонт в школах должен проводиться за счет бюджетных средств. Вскоре заявление о поборах поступило в прокуратуру города, оттуда его перенаправили в администрацию города.

История завершилась тем, что в школе провели родительское собрание и вернули деньги обратно. Ремонт при этом также был сделан.