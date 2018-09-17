В Вологде задержали с наркотиками троих жителей Архангельской области

17.09.2018 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали трех жителей Архангельской области, которые искали наркотики среди гаражных боксов. Во время патрулирования Говоровского проезда правоохранителям показалось подозрительным поведение водителя и пассажиров «Дэу Нексии» с номерами другого региона.

- Водитель и пассажиры что-то искали в темноте возле бокса, а затем сели в машину и уехали. Правоохранители проследовали за подозрительным авто, водитель которого остановился неподалеку возле жилых домов и снова вышел из салона. Заметив бойцов Росгвардии, он выбросил в траву два свертка, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в свертках – наркотик растительного происхождения.

34-летний водитель автомобиля, а также его 24-летний и 37-летний  пассажиры  были переданы сотрудникам полиции. Все они являются жителями Архангельской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Ведется следствие.

Тэги: наркотики

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