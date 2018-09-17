В Череповце появились граффити с летящими котами

Граффити с летящими котами украсили подпорную стенку у дома № 26 по улице Ленина. Авторы рисунка - ученики детской художественной школы № 1, сообщает официальный сайт Череповца.

На рисунке коты ухватились за птицу и друг за друга и летят в облаках. 13-летняя художница София Баринская назвала этот полет творческим.

- Я с нетерпением ждала дня, когда мы будем раскрашивать эту стену! Я очень счастлива, что рисую здесь. Для Череповца это просто круто! Коты получились очень красивыми, каждый человек сможет найти котика по душе, рассказала сайту мэрии Череповца юная художница София Баринская.

Директор художественной школы № 1 Татьяна Смирнова рассказала, что рассматривали несколько предложений рисунка, в том числе стилизованный город, но в итоге решили остановиться на котах.

- По-моему, это очень мило! Мы комбинируем две техники. Это техника граффити и просто настенная роспись. Используем акриловую краску для наружных работ, она будет стоять, ничего с ней не случится,- рассказала Татьяна Смирнова.

Эта вторая работа художников. Ранее они нарисовали на трансформаторной будке №49 на улице Труда портрет череповецкого рок-поэта Александра Башлачёва.