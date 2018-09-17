В Вологде 17-летний пациент тубдиспансера убил собутыльника

В Вологде 17-летний подросток арестован по подозрению в убийстве 33-летнего вологжанина. Тело мужчины 1985 г.р. с многочисленными колото-резаными ранениями было обнаружено 13 сентября около 19 часов в квартире дома на улице Гагарина. По данным Newsvo, там находятся коммунальные квартиры.

В ходе следственно-оперативных мероприятий «по горячим следам» удалось установить лицо, подозреваемое в причастности к преступлению. Им оказался ранее судимый за кражи и угоны 17-летний знакомый погибшего.

- По данным следствия, пострадавший выпивал спиртное в компании приятелей и подростка. Когда собутыльники заснули и разошлись по комнатам, взаимная личная неприязнь мужчины и 17-летнего вологжанина переросла в конфликт. Подросток схватил нож и нанес им несколько ударов потерпевшему, - сообщает региональное следственное управление.

Подросток с места преступления скрылся и избавился от орудия преступления. Нож был обнаружен следователями в мусорном контейнере.

По данным Newsvo, полученным из собственных источников, подросток вместе с другим собутыльником после убийства пошли пить в другое место, а потом продолжили пьянку в машине возле тубдиспансера на Пошехонском шоссе, пациентами которого являются и 17-летний вологжанин, и хозяин машины. Во время пьянки подросток выбил в автомобиле стекло.

Подозреваемый арестован, он сознался в убийстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время планируется предъявление подростку обвинения и проведение ему психолого-психиатрической экспертизы.