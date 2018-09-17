Центробанк отозвал лицензию «Аксонбанка» на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию. В Вологде банк работает на улице Зосимовской, 71.

В основном этот банк занимался финансированием оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника.

«В настоящее время ссудной задолженностью указанных компаний сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля ООО «Аксонбанк», что, принимая во внимание характер экономических взаимоотношений с кредитной организацией, привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества», - сообщает ЦБ.

При этом банк существовал, в основном, на привлеченные деньги населения. Банк, по мнению ЦБ, находится на грани банкротства, своих средств у финансовой организации нет. При этом собственники самоустранились от решения проблем и заявили «об отсутствии намерений предпринимать действенные меры по нормализации его деятельности».

В течение года Банк России семь раз применял в отношении «Аксонбанка» надзорные надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

В настоящий момент в Банке России считают, что интересы кредиторов и вкладчиков «Аксонбанка» находятся под угрозой, поэтому было принято решения об отзыве у ООО КБ «Аксонбанк» лицензии на осуществление банковских операций и о назначении временной администрации в банке.

Пресс-служба Банка России сообщает, что по величине активов на 1 сентября 2018 года кредитная организация занимала 285 место в банковской системе Российской Федерации.

Выплаты вкладчикам «Аксонбанка» начнутся не позднее 1 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов