Центробанк отозвал лицензию «Аксонбанка» на осуществление банковских операций

17.09.2018 [Экономика]

Центробанк отозвал лицензию «Аксонбанка» на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию. В Вологде банк работает на улице Зосимовской, 71.

В основном этот банк занимался финансированием оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника.

«В настоящее время ссудной задолженностью указанных компаний сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля ООО «Аксонбанк», что, принимая во внимание характер экономических взаимоотношений с кредитной организацией, привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества», - сообщает ЦБ.

При этом банк существовал, в основном, на привлеченные деньги населения. Банк, по мнению ЦБ, находится на грани банкротства, своих средств у финансовой организации нет. При этом собственники самоустранились от решения проблем и заявили «об отсутствии намерений предпринимать действенные меры по нормализации его деятельности».

В течение года Банк России семь раз применял в отношении «Аксонбанка» надзорные надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

В настоящий момент в Банке России считают, что интересы кредиторов и вкладчиков «Аксонбанка» находятся под угрозой, поэтому было принято решения об отзыве у ООО КБ «Аксонбанк» лицензии на осуществление банковских операций и о назначении временной администрации в банке.

Пресс-служба Банка России сообщает, что  по величине активов на 1 сентября 2018 года кредитная организация занимала 285 место в банковской системе Российской Федерации.

Выплаты вкладчикам «Аксонбанка» начнутся не позднее 1 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов

Тэги: банки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»
Бывший военный госпиталь в Вологде купил предприниматель, который незаконно снес сталинку
В Вологде в столкновении с троллейбусом погиб мотоциклист
В Череповецком районе сбежал осужденный колонии-поселения №7 в Суде
Для сотрудников администрации Вологды устроили тимбилдинг в парке отдыха «YES»
В Вологодской области нашли мертвыми двух пропавших грибников
В Междуреченском районе браконьер застрелил своего приятеля, приняв его за лося
На свежевыкрашенных перилах Красного моста в Вологде проступила ржавчина
Вологодский «Презентационно-сервисный центр» не хочет платить фирме «Шалаевский и партнеры» за проведение презентации
Прокуратура потребовала проверить, куда были потрачены 120 млн рублей для «Шекснинской птицефабрики»
17.09.2018 [Общество]

Родителям первоклассников в школе № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги

744
0
17.09.2018 [Общество]

Администрация Вологды продала троллейбус за 69 тысяч рублей

1380
0
16.09.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе пьяный полицейский убил пьяного пенсионера ножкой от табурета

2105
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодском районе во время пожара в чужой хозпостройке погибли мужчина с женщиной
Юрий Кузин назначен исполняющим обязанности главы Кировска в Мурманской области
В Вологде хакер заработал 100 тысяч рублей на взломе почтовых аккаунтов
Росимущество запретило энергетикам ставить столбы на федеральной земле в Вологодском районе
Родителям первоклассников в школе № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги
В Вологде задержали с наркотиками троих жителей Архангельской области
В Череповце появились граффити с летящими котами
 
14.09.2018 [Общество]

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»

12464
0
17.09.2018 [БлогоVO]

Как Буда и Пешт

500
0
17.09.2018 [Обзор Прессы]

"Следствие вели..." с Леонидом Каневским - "Жена в коробке"

261
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика