Колокольня Софийского собора Вологды попала в тизер анимационного фильма о Древней Руси

17.09.2018 [Общество]
Колокольня Софийского собора Вологды попала в тизер анимационного фильма о Древней Руси

Колокольня Софийского собора Вологды попала в тизер нового анимационного фильма «Киберслав». Его авторы - коллектив Evil Pirate Studio – говорят, что это древнеславянский киберпанк, в котором есть место неоновым куполам, цифровым гуслям и лаптям из карбона.

- Мы пока еще небольшая, но уже очень целеустремленная команда молодых артистов, руки которых так и чешутся делать качественные и крутые анимационные вещи, в каждую из которых мы верим и вкладываем частичку себя, - пишут создатели тизера в своей группе.

Создатели проекта обещают «эпичный подростковый эпос с обилием экшена и в самом необычном сеттинге», однако дата выхода «Киберслава» пока не известна.

 

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