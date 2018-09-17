Колокольня Софийского собора Вологды попала в тизер анимационного фильма о Древней Руси
17.09.2018 [Общество]
Колокольня Софийского собора Вологды попала в тизер нового анимационного фильма «Киберслав». Его авторы - коллектив Evil Pirate Studio – говорят, что это древнеславянский киберпанк, в котором есть место неоновым куполам, цифровым гуслям и лаптям из карбона.
- Мы пока еще небольшая, но уже очень целеустремленная команда молодых артистов, руки которых так и чешутся делать качественные и крутые анимационные вещи, в каждую из которых мы верим и вкладываем частичку себя, - пишут создатели тизера в своей группе.
Создатели проекта обещают «эпичный подростковый эпос с обилием экшена и в самом необычном сеттинге», однако дата выхода «Киберслава» пока не известна.
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