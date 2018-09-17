В Грязовецком районе «Фольксваген» развалился на части после столкновения с «Грейт Воллом»
17.09.2018 [Происшествия]
В Грязовецком районе столкнулись две иномарки. ДТП произошло утром 15 сентября на 421 км автодороги Москва-Архангельск.
По данным областного УМВД, 42-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» допустила занос машины, в итоге иномарка выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Грейт Волл».
В результате столкновения «Фольксваген» развалился на две части, а женщина, управлявшая им, получила травмы и была госпитализирована.
Фото пресс-службы областного УМВД
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