В Грязовецком районе «Фольксваген» развалился на части после столкновения с «Грейт Воллом»

В Грязовецком районе столкнулись две иномарки. ДТП произошло утром 15 сентября на 421 км автодороги Москва-Архангельск.

По данным областного УМВД, 42-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» допустила занос машины, в итоге иномарка выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Грейт Волл».

В результате столкновения «Фольксваген» развалился на две части, а женщина, управлявшая им, получила травмы и была госпитализирована.