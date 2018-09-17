В Вологодском районе начальник почтового отделения украла из кассы 144 тысячи рублей

В Вологодском районе экс-начальник почтового отделения предстанет перед судом за присвоение денег из кассы, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, в период с марта по май 2018 года 29-летняя женщина, пользуясь служебным положением, систематически похищала из кассы полученные от оказания услуг почтовой связи деньги. Тратила она их на собственные нужды. В результате «Почте России» был причинен ущерб в 144 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в Вологодский районный суд для рассмотрения. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в этом году в Вологодском районе уже была осуждена за кражу еще одна сотрудница "Почты России", которая также возглавляла почтовое отделение. Осенью 2017 года женщина присвоила себе на работе деньги и материальные ценности тна сумму 547 тысяч рублей.