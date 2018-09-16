В Череповецком районе полицейский убил пьяного пенсионера ножкой от табурета

В Череповецком районе возбуждено уголовное дело по факту убийства местного пенсионера. Преступление произошло 5 сентября в деревне Костенево.

Тело мужчины было обнаружено в дачном доме 43-летнего сотрудника полиции. Именно он и сообщил о смерти знакомого.

- По версии следствия, вечером 4 сентября нетрезвый 64-летний пенсионер пришел к полицейскому, приехавшему на дачу после окончания своей рабочей смены. В ходе произошедшего между мужчинами в веранде дачного дома возник конфликт, обвиняемый ножкой от табурета нанес множественные удары пенсионеру, который от полученных телесных повреждений вскоре скончался, - сообщает региональное управление следственного комитета.

На месте происшествия следователи обнаружили и изъяли орудие преступления, полицейский был задержан. Сейчас он заключен под стражу, ему назначили проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Как сообщает областное УМВД, подозреваемый был уволен по результатам служебной проверки: