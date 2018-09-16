"Северсталь" завершила выездную серию крупным поражением от "Локомотива"

15 сентября череповецкая "Северсталь" в матче Регулярного чемпионата КХЛ встречалась с ярославским "Локомотивом". Уже на первый перерыв соперники череповчан ушли, ведя в счёте.

Во второй двадцатиминутке у "Северстали" было много удалений. Шесть раз подряд череповчане играли в численном меньшинстве, четыре из которых - во втором периоде и дважды - при игре 3 на 5. Якуб Накладан увеличил преимущество ярославцев до двух шайб, но в середине матча шайбу в ворота "Локомотва" забросил Матей Странски. После сорока минут игры счет был 2:1.



В третьем периоде "Локомотив" ещё дважды забросил шайбы в ворота "Северстали", доведя счет до крупного 4:1. При этом четвертая шайба влетела уже в пустые ворота, после того как тренерский штаб череповчан заменил Доминика Фурха, который отразил 41 из 44 бросков по своим воротам, на шестого полевого игрока.

«Не скажу что мои ребята сегодня играли плохо. "Локомотив" был свежее. Мы проводили четвертый матч на выезде, и, может, сказалась усталость. И подвела дисциплина — почти период удалений. Тяжело столько играть меньшинстве. Тем более после такого выезда» - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев.

Из четырех матчей выездной серии череповчане выиграли два. 18 сентября на своем поле "Северсталь" примет СКА из Санкт-Петербурга.