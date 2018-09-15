В Вологде в столкновении с троллейбусом погиб мотоциклист

15.09.2018 [Происшествия]
В Вологде в столкновении с троллейбусом погиб мотоциклист

Сегодня около 10:50 в Вологде у дома Пошехонском шоссе, 38а напротив областной детской клинической больницы произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации областного УМВД, 53-летний водитель троллейбуса №4 при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двумя мотоциклами, ехавшими в попутном направлении. Все ехали в сторону Окружного шоссе.

- В результате ДТП водитель мотоцикла Сузуки 1985 г.р. от полученных травм скончался на месте. Второго мотоциклиста 1988 г.р. с многочисленными переломами доставили в травматологический центр, - сообщает областное УМВД.

На месте аварии образовалась дорожная пробка. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

В соцсети бурно обсуждают это ДТП. Одни пишут, что водители троллейбусов часто в этом месте часто осуществляют поворот неправильно, другие указывают на то, что мотоциклисты должны были ехать с огромной скоростью, чтобы произошло такое ДТП, с учетом того, что троллейбусы ездят очень медленно.

- Сколько раз уже было. Троллейбус с крайне правого ряда через 3 полосы поворачивает перегородив всю дорогу. И стоит, пока не пропустят его встречные, - пишет Дмитрий.

- Оба мотоцикла неслись. Один въехал в бок троллейбус и свалился, мотоцикл пролетел дальше. А второй въехал в заднюю часть троллейбуса и сразу задымился, - делится увиденным очевидец.

Тэги: ДТП
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