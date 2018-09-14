Администрация Вологды не выделила в 2018 году денег на снос расселенных домов

В Вологде остаются десятки расселенных деревянных домов, сроки сноса которых уже давно вышли, но городские власти не торопятся исполнять условия программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. В конце августа городской суд рассмотрел иски прокуратуры о возложении на администрацию Вологды обязанности по их демонтажу. Правда, в исках заявлены не все не снесенные вовремя дома, а только шесть из них.

Как выяснилось на заседании суда, на 2018 год администрация города вообще не предусмотрела выделение средств на снос расселенных домов.

- Проверкой прокуратуры города установлено, что дома по адресам: ул. Народная 14, Гончарная 38, Кирова 77, Присухонская 4 и 10, Топливный пер. 8 признаны непригодными для проживания, не подлежат ремонту, а также реконструкции и расселены. Вместе с тем, дома находятся в полуразрушенном состоянии, к строениям имеется свободный доступ, территория не огорожена. Указанные обстоятельства не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, дома ухудшают внешний облик города, являются пристанищем для бездомных, игровыми площадками для школьников, местом концентрации антисоциального элемента, а также местом возникновения пожаров, - сообщает городская прокуратура.

Newsvo выяснил сроки, когда должны были снести эти дома:

- Народная, 14 - 1 октября 2017 года - Гончарная, 38 - 31 января 2016 года - Кирова, 77 и Топливный переулок, 8 - 30 декабря 2014 года - Присухонская, 4 и 10 - 31 января 2017 года

Как видно из дат, сроки сноса уже давно вышли. Между тем, прокуратура в своих исках просила обязать городские власти снести дома да 1 января 2019 года, а суд в своем решении увеличил этот срок еще на год - до 1 декабря 2019 года.

В суде представители администрации города сказали, что в бюджете нет денег на снос этих домов. Более того, заявили, что они не смогут их снести даже до 1 января 2019 года. Несмотря на то, что убрать вышеперечисленные дома городские власти был обязаны согласно условиям программы переселения из ветхого и аварийного жилья, работники администрации всячески возражали против их сноса.

- Представитель ответчика Департамента по доверенности Семенова И.А. в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве, согласно которому на текущий год бюджет сформирован, бюджетные средства распределены. Департамент работы по сносу домов осуществляет на основании муниципальных контрактов, заключенных в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Департаментом направлялись обращения в финансовый орган Администрации города Вологды о необходимости денежных средств на 2018 год на снос ветхих и аварийных домов, однако при формировании бюджета данных расходов не предусмотрено, в связи с чем, осуществить снос дома в 2018 году не представляется возможным. Кроме того, пояснила, что срок до 1 января 2019 года является нереальным для исполнения решения суда. Просила увеличить данный срок. Дополнительно указала, что работа по пресечению несанкционированного доступа в дом ведется, - говорится в решении суда. - Представитель ответчика Администрации Трикоз Р.В. в судебном заседании против удовлетворения требований возражал. <...> Дополнительно указал, что работа по пресечению несанкционированного доступа граждан в аварийные дома ведется, но ее результат быстро приходит в негодность. Пояснил, что в связи с изменением в законодательстве в будущем возникнут проблемы с исполнением решения, поскольку будет регламентирован порядок сноса ветхих зданий. Для сноса будет необходимо организацией имеющей СРО разрабатывать проектную документацию. Кроме того, имеются пробелы в данном законодательстве, которые будут тормозить исполнение решения. Пояснил, что признание дома аварийным, подлежащим расселению и сносу – это не решение о сносе здания. Решение по сносу здания не принималось, - гооврится в решении суда.

Решения суда в законную силу в настоящее время не вступили.

Добавим, что в Вологде еще несколько десятков таких домов, не снесенных вовремя.