Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»

Евгения Сибирцева

Пока в школах Вологды детям продолжают незаконно навязывать «Истоки», некоторые родители решили взять инициативу в свои руки и отстоять право своих детей на необязательное изучение этого предмета. Из-за того, что неравнодушных к нарушению прав детей мало, на это понадобилось много времени, однако родители добились соблюдения закона. Newsvo рассказывает, как это было.

Несмотря на то, что в июле этого года в департаменте образования области родителям ответили, что в 1-8 классах «Истоки» могут изучаться только с их согласия, в школах Вологды и области продолжают ставить этот предмет в расписание без учета мнения родителей.

Так, родители учеников школы №13 в Вологде, изучив в августе учебные планы на 2018/2019 год на сайте школы, с удивлением обнаружили, что «Истоки» находятся в списке предметов, которые должны выбирать родители, однако альтернативы им не предлагается. И это после того, как была направлена жалоба в департамент образования и там ответили, что «Истоки» могут изучаться только по выбору.

Скриншоты сайта школы № 17 в Вологде, сделанные родителями в августе.

По словам одной из мам, в школе это мотивировали тем, что у них нет других учебников. Более того, Ирине сказали, что ни о каком письме департамента образования они не слышали.

- Просили меня скинуть им скан. Планы учебные не подписанные, датируются 31.08.2018г., - рассказала Ирина Сычева. Ее сын учится в 5 классе.

При этом родителям выдали для подписи согласие, в котором уже стояли «Истоки», а альтернативы этому предмету не предлагалось.

Ирина – одна из мам, кто защитил право ребенка на добровольное изучение «Истоков». Она обратилась к директору, и ее сыну предложили вместо «Истоков» изучение культуры народов России в проектной деятельности (3 проекта) во втором полугодии. В итоге учебник по «Истокам» в школе забрали назад, а вот деньги за купленные рабочие тетради уже не вернуть, при том что они должны закупаться школой за бюджетный счет.

Наталье, чей ребенок учится в 13-й школе в 4 классе, тоже удалось отстоять его права. В их классе родителей тоже не спрашивали согласия на изучение «Истоков», хотя обязаны были это сделать. В первый школьный день детям выдали учебники.

- Я посмотрела темы, и на следующий день сын отнес его обратно с моей запиской, что посещать урок не будет. Когда в прошлый четверг «Истоки» были поставлены третьим уроком, я написала записку классному руководителю, что заберу сына на это время из школы. Придя в школу, позвонила сыну, он передал трубку завучу, которая ведет этот урок, и та без проблем отпустила сына со мной, – рассказывает Наталья.

Родителям в 4 классе тоже выдали для подписи согласия, оформленные с нарушением – там нельзя было отказаться от «Истоков».

- 11 сентября было род. собрание, где выдали согласия на обучение ребенка по Учебному плану, который родители в глаза не видели. Все присутствующие, не вникая, подписали их. Перед собранием завуч предложила мне написать заявление у директора об отказе посещать «Истоки», вместо этого предмета написать 2 проекта за год на духовно-нравственную тему.

Страницы рабочей тетради по "Истокам" (4 класс).

Активные мамы и папы нашлись и в школе № 17. По словам Светланы, «Истоки» в 4 классе отменили после обращения кого-то из родителей. Свою позицию она аргументирует тем, что некоторые задания в учебниках и тетрадях по "Истокам" предназначены исключительно для детей из православных семей. На это обращала внимание и череповчанка Евгения Федоркова, дочь которой отказалась посещать этот предмет.

Например, в рабочей тетради для 8 класса есть тема... "Образы Божественного мира" (ред. - орфография сохранена), где в качестве одной из воспитательных задач урока значится "помогать постигать глубину духовного содержания иконы".

- Наш опыт изучения курса «Истоки» во втором и третьем классах лично меня убедил в том, что моему ребенку этот предмет не нужен. Я с уважением отношусь к А.В. Камкину, у меня остались прекрасные впечатления о нем как о преподавателе, но с тем, как подается в «Истоках» тема православия и народных традиций, я не согласна. Сторонники преподавания «Истоков» часто подчеркивают культурологическую направленность этого предмета, но на самом деле выполнить многие задания, находясь вне церковной «системы координат», невозможно. Убеждена, что вопрос о том, воспитывать или нет ребенка в русле церковной традиции, должен решаться только в семье, а для религиозного просвещения существуют воскресные школы (и, кстати, священник в любом случае более компетентен в этих вопросах, чем школьный учитель). Вызывает сомнения и познавательная ценность многих разделов курса, а общий тон текстов учебников и рабочих тетрадей оставляет ощущение неискренности и приторности, - говорит Светлана.

Светлана решила отказаться от изучения этого предмета в индивидуальном порядке, но делать этого не пришлось – благодаря активности некоторых родителей решение отменить «Истоки» в начальных классах было принято на уровне школы.

- Хочу выразить благодарность инициативной группе, поднявшей вопрос об отказе от обязательного изучения «Истоков» в школе. Люди проделали огромную работу, проанализировав документы, направив запросы во все возможные инстанции и организовав сбор подписей. Благодаря их усилиям родители школьников получили возможность критически отнестись к преподаванию этого предмета. Руководство школы тоже хочется поблагодарить за понимание.

Страницы учебника "Истоки" для 8 класса.

Судя по отзывам родителей, другие школы в Вологде и области также продолжать нарушать законодательство, навязывая «Истоки» как обязательный предмет.

- Сегодня ребёнок "обрадовал", пришел из школы, а в дневнике, на понедельник - ИСТОКИ...., согласия никто не брал, взяли и поставили.... нет слов.., - написал Дмитрий Великанов, папа учащегося 2-го класса в школе № 30. - Мы в конце года (в мае) сдавали деньги на тетрадки, но про «Истоки» ни слова не было сказано.

Дмитрию тоже удалось добиться отмены этого предмета после разговора с директором.

- Ребенка освободили от «Истоков», скорее всего, будет индивидуальный план учебы, проектирование или что-то в этом роде, из родителей класса пока я один письменно отказался, 30 детей продолжат изучать «Истоки». Директор отнёсся с пониманием, никаких уговоров и прочих "бяк", согласилась с моей позицией. Такое ощущение, что школы и хотели бы избавиться от «Истоков», но чиновники не дают.

Предположения Дмитрия подтверждает происходящее в Вологодском районе. По словам одной из мам, директоров школ просят включать «Истоки» в учебную программу.

- В нашем районе начальник управления образования дала устное распоряжение всем руководителям школ района о включении именно предмета «Истоки». Иначе – увольнение, – говорит Ольга.

В Вологодском районе, как и в областной столице, соблюдения закона удалось добиться тем, кто за это боролся:

- Мы уже написали письмо в прокуратуру. "Истоки" сняли как обязательный предмет в 5 - 6 классах, оставили кружком. А в 8-9 классах родителям будут предоставлены на выбор "Основы духовно-нравственной культуры народов России" или "Истоки", - рассказала Ольга.

Добавим, что в группе родителей, которые объединились, чтобы отстоять права детей, есть образец заявления директору, которое нужно заполнить, чтобы отказаться от изучения «Истоков». Согласно законодательству, родители имеют право выбрать вместо него другой предмет.