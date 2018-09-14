Моноспектакль «Здесь был Вася» покажут в Камерном драмтеатре Вологды

14.09.2018 [Культура]

Моноспектакль «Здесь был Вася» режиссера из Казахстана Вероники Насальской покажут 4 октября в Камерном драмтеатре Вологды.

«Здесь был Вася» - это современная театральная притча, рассказанная одним актером в эстетике стрит-арт театра. Герой спектакля н пытается разобраться в сути происходящих с ним событий и выбраться из их бесконечного водоворота. Зритель становится участником диалога, а иногда и действующим лицом спектакля.

Как рассказывают организаторы, актерская импровизация, гротеск, интерактивные элементы и физический театр в этой постановке сочетаются с документальной историей, острым шокирующим воздействием и социально-философским контекстом материала.

"Спектакль о человеке, который ищет выход из череды каких-то событий, каких-то закольцованных происходящих с ним историй. Пытается разобраться почему это снова и снова, как какой-то водоворот крутит его. Он пытается понять, как выйти из этого закольцованного круга. Спектакль о любви. Спектакль о страхе. Спектакль о жизни. Спектакль о смерти», - говорит режиссер Вероника Насальская.

Вероника Насальская - выпускница Эстрадно-Циркового колледжа им. Елебекова (мастерская Б.Н. Преображенского), КазНАИ им. Жургенева, актриса, режиссер. Основатель, актриса и режиссер первой независимой театральной компании Казахстана — театра АРТиШОК. Организатор международных фестивалей современного искусства, культурных и творческих конференций, образовательных проектов на территории Центральной Азии. Участник и победитель международных театральных фестивалей в более чем 25 странах мира. Продюсер Студии аудио-визуальных искусств BLOW.up.

Начало спектакля в 19:00.

Тэги: спектакль

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Митинг в Вологде: «Мы, все 146 миллионов, работаем, чтобы 117 миллиардеров жили хорошо»
Бывший военный госпиталь в Вологде купил предприниматель, который незаконно снес сталинку
В Череповецком районе сбежал осужденный колонии-поселения №7 в Суде
Для сотрудников администрации Вологды устроили тимбилдинг в парке отдыха «YES»
В Вологодской области нашли мертвыми двух пропавших грибников
В Междуреченском районе браконьер застрелил своего приятеля, приняв его за лося
На свежевыкрашенных перилах Красного моста в Вологде проступила ржавчина
В Вологде стартовало интернет-голосование за схему движения при съезде с Октябрьского моста
Вологодский «Презентационно-сервисный центр» не хочет платить фирме «Шалаевский и партнеры» за проведение презентации
Прокуратура потребовала проверить, куда были потрачены 120 млн рублей для «Шекснинской птицефабрики»
14.09.2018 [Общество]

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»

780
0
14.09.2018 [Общество]

Бывший военный госпиталь в Вологде купил предприниматель, который незаконно снес сталинку

6370
6
13.09.2018 [Общество]

Вологодский «Презентационно-сервисный центр» не хочет платить фирме «Шалаевский и партнеры» за проведение презентации

2596
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Администрация Вологды не выделила в 2018 году денег на снос расселенных домов
Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»
Моноспектакль «Здесь был Вася» покажут в Камерном драмтеатре Вологды
В Нюксенском районе бригадир нелегальных мигрантов пытался дать взятку полицейскому
Спасатели нашли двух грибников, пропавших в Вожегодском и Верховажском районах
В Череповецком районе водитель «Фиата» сбил лося
Череповчанка украла 80 тысяч рублей с карты пенсионерки, которой помогала по хозяйству
 
14.09.2018 [Общество]

Несколько родителей в Вологде отстояли право детей не изучать «Истоки»

780
0
14.09.2018 [БлогоVO]

Водители общественного транспорта в Вологде полнейшие непрофессионалы

823
0
14.09.2018 [Обзор Прессы]

Бизнесмены с «монбланка»: главные нестыковки в интервью Симоньян с Бошировым и Петровым

427
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика