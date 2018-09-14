Моноспектакль «Здесь был Вася» покажут в Камерном драмтеатре Вологды

Моноспектакль «Здесь был Вася» режиссера из Казахстана Вероники Насальской покажут 4 октября в Камерном драмтеатре Вологды.

«Здесь был Вася» - это современная театральная притча, рассказанная одним актером в эстетике стрит-арт театра. Герой спектакля н пытается разобраться в сути происходящих с ним событий и выбраться из их бесконечного водоворота. Зритель становится участником диалога, а иногда и действующим лицом спектакля.

Как рассказывают организаторы, актерская импровизация, гротеск, интерактивные элементы и физический театр в этой постановке сочетаются с документальной историей, острым шокирующим воздействием и социально-философским контекстом материала.

"Спектакль о человеке, который ищет выход из череды каких-то событий, каких-то закольцованных происходящих с ним историй. Пытается разобраться почему это снова и снова, как какой-то водоворот крутит его. Он пытается понять, как выйти из этого закольцованного круга. Спектакль о любви. Спектакль о страхе. Спектакль о жизни. Спектакль о смерти», - говорит режиссер Вероника Насальская.

Вероника Насальская - выпускница Эстрадно-Циркового колледжа им. Елебекова (мастерская Б.Н. Преображенского), КазНАИ им. Жургенева, актриса, режиссер. Основатель, актриса и режиссер первой независимой театральной компании Казахстана — театра АРТиШОК. Организатор международных фестивалей современного искусства, культурных и творческих конференций, образовательных проектов на территории Центральной Азии. Участник и победитель международных театральных фестивалей в более чем 25 странах мира. Продюсер Студии аудио-визуальных искусств BLOW.up.

Начало спектакля в 19:00.