В Нюксенском районе бригадир нелегальных мигрантов пытался дать взятку полицейскому

В Нюксенском районе 49-летний мужчина пытался дать взятку полицейскому, чтобы нелегальные мигранты в его бригаде могли продолжать свою работу.

По версии следствия, незаконное вознаграждение в 6 тысяч рублей бригадир решил передать врио заместителя начальника ОМВД России по Нюксенскому району. Об этом полицейский сообщил своим коллегам, и в итоге 28 августа подозреваемый был задержан при передаче денег в машине у кафе «Сухонский тракт» на 100 км автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг.

- Как выяснилось, подозреваемый на ремонт моста привез целую бригаду граждан из ближнего зарубежья, имевших право работать лишь в Москве и Московской области, и избежать внимания правоохранительных органов им не удалось, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как рассказали Newsvo в Тотемском межрайонном следственном отделе, речь идет о ремонте моста через реку Сухона на трассе Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, который стартовал этим летом. Судя по сайту госзакупок, контракт на проведение работ на 125,4 млн рублей в мае выиграло АО «Ирмаст-М» из Москвы. Планируется, что за два года рабочие проведут ремонт пролетных строений, мостового полотна, береговых и промежуточных опор, конусов, лестничных сходов.