Спасатели нашли двух грибников, пропавших в Вожегодском и Верховажском районах

Грибников, пропавших 12 сентября в Вожегодском и Верховажском районах, нашли.

Так, накануне около 17 часов спасатели нашли 70-летнего жителя села Верховажье, который 12 сентября ушел в лес и не вернулся. Кроме того, вчера около 19:30 нашли и 59-летнего жителя деревни Некрасовская Вожегодского района. Он также ушел в лес за грибами 12 сентября и не смог самостоятельно вернуться домой. Оба живы, здоровы.

При этом, как пояснили Newsvo в ГУ МЧС по Вологодской области, в Харовском районе продолжаются поиски 47-летний жителя деревни Волонга. Мужчина ушел в лес еще 9 сентября и не вернулся.

В Грязовецком районе ищут 57-летнего жителя поселка Истопный, который ушел 9 сентября из дома в неизвестном направлении. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.