В Череповецком районе водитель «Фиата» сбил лося

В Череповецком районе «Фиат» сбил лося: животное не пострадало, машина серьезно повреждена.

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповецкому району, ДТП произошло сегодня около 7 часов утра на 409 км а/д Сергиев Посад – Череповец. 48-летний водитель иномарки не смог затормозить перед вышедшим на дорогу лосем и сбил его. Животное не пострадало и убежало в лес, а у машины серьезные кузовные повреждения, разбито заднее и лобовое стекло.