Череповчанка украла 80 тысяч рублей с карты пенсионерки, которой помогала по хозяйству

В Череповце полицейские раскрыли кражу 80 тысяч рублей с карты пенсионерки.

Пожилая женщина обратилась в отдел полиции и сообщила, что на ее сотовый телефон приходят СМС-сообщения о списании денег с ее банковской карты. Пенсионерка разволновалась, поскольку дома карту не обнаружила.

Вскоре правоохранители установили подозреваемую в краже. Ею оказалась 27-летняя череповчанка, которая помогала потерпевшей по хозяйству. Девушка вошла в доверие к женщине и узнала у нее пин-код. Потом она выкрала банковскую карту и сняла с нее 80 тысяч рублей. Злоумышленница задержана.

- Пенсионерка сердечно поблагодарила сотрудников полиции за добросовестное и оперативное выполнение служебных обязанностей, подарив сборник стихов собственного сочинения, написав на нем свои пожелания - «Успехов в нелёгком труде по защите граждан России»! - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Правда, деньги пенсионерке не вернули - злоумышленница успела их потратить

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.