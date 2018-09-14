В Вологде сгорела деревянная постройка на Набережной 6 Армии

В Вологде накануне вечером загорелось деревянное строение возле дома №185 на улице Набережная 6 Армии.

Как рассказали в областном УМЧС, строение бесхозное, площадь - 30 кв. метров.

Вызов поступил в 21:39. Через пять минут пожарные были на месте, в 21:53 пожар ликвидировали.

- Так как возгорание произошло в бесхозной постройке, в сводку пожаров оно не попало, а попало в сводку возгораний. По этой же причине ущерб не оценен. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении неустановленных лиц,- рассказали в пресс-службе областного УМЧС.