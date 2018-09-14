24-летний вологжанин погиб, упав с высоты на стройке в Ленинградской области
14.09.2018 [Происшествия]
Вологжанин сорвался с четвертого этажа строящегося дома в Ленинградской области и скончался на операционном столе. Трагедия произошла 11 сентября около восьми часов вечера в деревне Кудрово Всеволжского района Ленинградской области.
В Александровскую больницу с многочисленными переломами, характерными для падения с высоты поступил мужчина. Спасти его не удалось - он скончался.
Выяснилось, что умершему 24 года, он житель Вологодской области. Около восьми вечера погибший выполнял работы на высоте 4-го этажа строящегося дома и сорвался.
Как сообщается на сайте 47news, помимо многочисленных травм, переломов и повреждений внутренних органов организма, медики диагностировали у пострадавшего сильное алкогольное опьянение.
12.09.2018 [Общество]
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