24-летний вологжанин погиб, упав с высоты на стройке в Ленинградской области

Вологжанин сорвался с четвертого этажа строящегося дома в Ленинградской области и скончался на операционном столе. Трагедия произошла 11 сентября около восьми часов вечера в деревне Кудрово Всеволжского района Ленинградской области.

В Александровскую больницу с многочисленными переломами, характерными для падения с высоты поступил мужчина. Спасти его не удалось - он скончался.

Выяснилось, что умершему 24 года, он житель Вологодской области. Около восьми вечера погибший выполнял работы на высоте 4-го этажа строящегося дома и сорвался.

Как сообщается на сайте 47news, помимо многочисленных травм, переломов и повреждений внутренних органов организма, медики диагностировали у пострадавшего сильное алкогольное опьянение.