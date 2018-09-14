Начальником управления физкультуры и массового спорта в Вологде назначен Дмитрий Жиобакас

14.09.2018 [Политика]
Начальником управления физкультуры и массового спорта в Вологде назначен Дмитрий Жиобакас

Руководителем управления физической культуры и массового спорта администрации города Вологды назначен Дмитрий Жиобакас. Он приступит к своим обязанностям 17 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, Дмитрию Жиобакасу 36 лет, он кончил Череповецкий государственный университет по специальности «Физическая культура»:

- С 2002 года  работал тренером-преподавателем в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 3 по футболу. В этом качестве неоднократно становился победителем и призером городских, областных и всероссийских соревнований. В августе 2015 года Дмитрий Жиобакас возглавил спортивную школу. Под его руководством в 2016 году учреждение было признано лучшей спортивной школой в Вологодской области.

Ранее эту должность занимал Евгений Барандин, который покинул этот пост по собственному желанию.

Тэги: администрация Вологды
Фото пресс-службы администрации Вологды

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