В Вологде могут запретить продажу и аренду участков, на которых горели расселенные дома

Мораторий на распоряжение земельными участками, на которых произошли пожары в расселенных домах, планируют ввести власти Вологды. Соответствующий проект решения внес в Гордуму мэр Сергей Воропанов.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, поводом для такого шага стали многочисленные пожары в нежилых расселенных домах, которые произошли этим летом. В большинстве случаев причиной возгорания стал поджог. Есть предположение, что таким образом недобросовестные представители бизнеса расчищают приглянувшийся им земельный участок.

Напомним, сейчас городские власти сносят расселенные дома за счет инвесторов. Участки с такими зданиями приватизируют, обязывая владельца расчистить территорию и отчитаться о результате в городскую администрацию. Для нового собственника снос расселенного дома влечет за собой хлопоты и дополнительные расходы, поэтому есть мнение, что путем поджогов предприниматели пытаются упростить процедуру получения земли. Освободившийся и пустующий после пожара участок власти, по закону, могут только сдать в аренду. Для некоторых предпринимателей это выгоднее, чем приватизация и не влечет за собой дополнительных трат.

«Мы обсуждали разные варианты, каким образом можно остановить волну пожаров в расселенных домах, смотрели опыт других городов. На данный момент подготовлен следующий проект. Все муниципальные земельные участки, на которых после 1 июня 2018 года произошли пожары в расселенных домах, город на приватизацию и аренду не выставляет. Мы накладываем мораторий на распоряжение такой землей. Таким образом, если пожары действительно являются попыткой освободить участок, она окажется бесполезной. Там ничего нельзя будет построить и извлечь из этого прибыль. Исключив подобную мотивацию, мы сможем навести порядок в этом вопросе. Надеемся, что городские парламентарии поддержат инициативу администрации. Считаем, что вопрос нужно решать оперативно, потому выносим проект решения на сентябрьскую сессию», – пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Пока срок действия моратория не установлен.

Как ранее сообщал Newsvo, сейчас в Вологде находится более 120 расселенных домов. Те из них, что не попадают под действие моратория, городские власти будут по-прежнему выставлять на приватизацию, а также решать вопрос сноса в рамках программы развития застроенных территорий. Кроме того, ведется консервация нежилых аварийных зданий, чтобы оградить доступ посторонних лиц. До конца ноября подрядчик должен выполнить эти работы по 61 адресу.