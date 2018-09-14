В Вологде могут запретить продажу и аренду участков, на которых горели расселенные дома

14.09.2018 [Общество]

Мораторий на  распоряжение земельными участками, на которых произошли пожары в расселенных домах, планируют  ввести власти Вологды. Соответствующий проект решения внес в Гордуму мэр Сергей Воропанов.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, поводом для такого шага стали многочисленные пожары в нежилых расселенных домах, которые произошли этим летом. В большинстве случаев причиной возгорания стал поджог. Есть предположение, что таким образом недобросовестные представители бизнеса расчищают приглянувшийся им земельный участок.

Напомним, сейчас городские власти  сносят расселенные дома за счет инвесторов. Участки с такими зданиями приватизируют, обязывая владельца расчистить территорию и отчитаться о результате в городскую администрацию. Для нового собственника снос расселенного дома влечет за собой хлопоты и дополнительные расходы, поэтому есть мнение, что путем поджогов предприниматели пытаются упростить процедуру получения земли. Освободившийся  и пустующий после пожара участок власти, по закону, могут только сдать в аренду. Для некоторых предпринимателей это выгоднее, чем приватизация и не влечет за собой дополнительных трат.

«Мы обсуждали разные варианты, каким образом можно остановить волну пожаров в расселенных домах, смотрели опыт других городов. На данный момент подготовлен следующий проект. Все муниципальные земельные участки, на которых после 1 июня 2018 года произошли пожары в расселенных домах, город на приватизацию и аренду не выставляет. Мы накладываем мораторий на распоряжение такой землей. Таким образом, если пожары действительно являются попыткой освободить участок, она окажется бесполезной. Там ничего нельзя будет построить и извлечь из этого прибыль. Исключив подобную мотивацию, мы сможем навести порядок в этом вопросе. Надеемся, что городские парламентарии поддержат инициативу администрации. Считаем, что вопрос нужно решать оперативно, потому  выносим проект решения на сентябрьскую сессию», – пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Пока срок действия моратория не установлен.

Как ранее сообщал Newsvo, сейчас в Вологде находится более 120 расселенных домов. Те из них, что не попадают под действие моратория, городские власти будут по-прежнему выставлять на приватизацию, а также решать вопрос сноса в рамках программы развития застроенных территорий.  Кроме того, ведется консервация нежилых аварийных зданий, чтобы оградить доступ посторонних лиц. До конца ноября подрядчик должен выполнить эти работы по 61 адресу.

Тэги: пожары в расселенных домах

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Митинг в Вологде: «Мы, все 146 миллионов, работаем, чтобы 117 миллиардеров жили хорошо»
В Грязовце двух педагогов вынудили уволиться с работы после участия в митинге против пенсионной реформы
В Череповецком районе сбежал осужденный колонии-поселения №7 в Суде
В Вологде во дворе дома на улице Герцена насмерть сбили 93-летнего пенсионера
Для сотрудников администрации Вологды устроили тимбилдинг в парке отдыха «YES»
В Вологодской области нашли мертвыми двух пропавших грибников
В Междуреченском районе браконьер застрелил своего приятеля, приняв его за лося
На свежевыкрашенных перилах Красного моста в Вологде проступила ржавчина
В Вологде стартовало интернет-голосование за схему движения при съезде с Октябрьского моста
Прокуратура потребовала проверить, куда были потрачены 120 млн рублей для «Шекснинской птицефабрики»
10.09.2018 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят более 300 тысяч рублей на «антикоррупционные» календари и буклеты

2078
1
11.09.2018 [Экономика]

Прокуратура потребовала проверить, куда были потрачены 120 млн рублей для «Шекснинской птицефабрики»

2381
2
12.09.2018 [Происшествия]

Центр Вологды 15 сентября перекроют улицы из-за «Кросса нации»

889
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде могут запретить продажу и аренду участков, на которых горели расселенные дома
В Карелии поисковики нашли медали и комсомольский билет красноармейца из Бабаевского района
В Череповце подросток украл 42 тысячи рублей с карты отца своего друга
В колонии-поселении в Суде нашли убийцу пенсионерки, погибшей в 1998 году
Более трехсот служебных собак МВД будут участвовать в соревнованиях в Вологде
В Кадникове отремонтировали корпус психоневрологического интерната «Сосновая Роща»
Череповчанку, помогающую детям с инвалидностью, отблагодарили поездкой в Грузию с Андреем Малаховым
 
13.09.2018 [Общество]

Вологодский «Презентационно-сервисный центр» не хочет платить фирме «Шалаевский и партнеры» за проведение презентации

2042
0
13.09.2018 [БлогоVO]

Еще кое-что про пенсии

1143
0
13.09.2018 [Обзор Прессы]

«Майкл взаперти» и «Верила-верю»: маленькие сенсации для тех, кто обожает кино

238
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика