В Карелии поисковики нашли медали и комсомольский билет красноармейца из Бабаевского района

В Карелии поисковики обнаружили медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» красноармейца Кирилла Горбачева из Бабаевского района. Идет поиск родственников бойца.

Медали и остатки комсомольского билета были обнаружены в шести километрах к северо-востоку от деревни Лиусвара Карельской ФССР. На этом месте сейчас воинский мемориал. Известно, что разведчик Кирилл Петрович Горбачев 1924 года рождения был ранен во время боя в этой местности в 1944 году и умер от ран. При этом его медали и комсомольский билет остались лежать в земле в том месте, где солдату оказывали первую помощь, сообщает «Вологодское объединение поисковиков».

Сейчас поисковики ищут родственников бойца, чтобы передать найденные реликвии в семью. Кирилл Петрович Горбачев родился в деревне Поздняково Борисово-Судского района (ныне Бабаевский) Вологодской области. Был призван в 1942 году, ефрейтор. Сестра – Горбачева Валентина Петровна. Все, кто обладает какой-либо информацией о родных Кирилла Петровича, могут оставить сообщение в группе «Вологодское объединение поисковиков» или позвонить по телефону 89115197090 (Ирина Метелкина).