В Череповце подросток украл 42 тысячи рублей с карты отца своего друга

13.09.2018 [Происшествия]

В Череповце подросток украл 42 тысячи рублей с карты отца своего друга. Инцидент произошел ночью 3 июня этого года.

К сыну потерпевшего пришел приятель, они засиделись дотемна, и сын попросил отца разрешить другу остаться у них с ночевкой. Мужчина с сыном легли спать, а гость играл на телефоне отца приятеля. Он заметил смс о поступлении денег и решил воспользоваться частью их. Подождав пока друг с отцом уснут, подросток залез в карман куртки мужчины и достал кошелек. Перебрав дисконтные и кредитные банковские карты, он нашел нужную. В соседнем кармане кошелька лежала "записка" с пин-кодом. Молодой человек дошел до ближайшего банкомата, снял 42 тысячи рублей и вернулся в гости. Утром он ушел. Когда мужчина взял кошелек, он увидел, что карты лежат не на своих местах. Он проверил смс в телефоне, но ни каких смс "не приходило". Мужчина дошел до банкомата и, проверив баланс карты увидел, что с карты пропали 42 тысячи рублей. Он вернулся домой и рассказал о произошедшем сыну, а после  нашел 16-летнего вора и привез его в полицию.

Выяснилось, что смс о списании денежных средств подросток удалил после того, как снял деньги. 20 тысяч он отложил, чтобы купить себе телефон. Остальные деньги, 22 тысячи, потратил на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, и по месту жительства, и по месту учебы подросток характеризуется неудовлетворительно.

Тэги: карта

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