В колонии-поселении в Суде нашли убийцу пенсионерки, погибшей в 1998 году

В Вологодской области раскрыли убийство пенсионерки, совершенное в 1998 году. Подозреваемого в совершении преступления вычислили благодаря анализу ДНК.

Трагедия произошла в поселке Шексна в одной из квартир на улице Полевой днем 11 марта 1998 года. 24-летний обвиняемый, находясь дома у 70-летней женщины, поссорился с пенсионеркой и умышленно нанес ей не менее девяти ударов ножницами по голове, груди и животу.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Разыскать подозреваемого в убийстве следователям удалось только в этом году.

«Образцы ДНК предполагаемого убийцы были взяты с одежды женщины и отправлены на исследования. Осужденные в колониях также обязаны сдавать образцы на анализ ДНК, и вот выяснилось, анализ одного из осужденных колонии-поселения №7 в поселке Суда совпадает с образцом, изъятым с тела», - рассказала Newsvo старший помощник прокурора Вологодской области по взаимодействию со СМИ Паулина Лелюх.

Известно, что 44-летний обвиняемый - уроженец поселка Шексна. Сейчас мужчина отбывает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, и грабеж.

В прокуратуре отмечают, что после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Шекснинский районный суд для рассмотрения по существу.