Более трехсот служебных собак МВД будут участвовать в соревнованиях в Вологде

13.09.2018 [Общество]

В Вологде 16 сентября стартует чемпионат МВД России по многоборью кинологов. В соревнованиях примут участие около пятисот специалистов из всех регионов страны и триста служебных собак.

У чемпионата три направления – розыскной профиль, поиск и обнаружение взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов, а также наркотических средств и психотропных веществ.

- «Четвероногие полицейские» будут обыскивать местность, помещения, транспорт, выбирать вещи по запаху, демонстрировать быстроту реакции, оперативность задержания и другие рабочие навыки. Победителей среди кинологов выберут в личном первенстве и в командном зачете. Лучших специалистов наградят кубками, медалями, дипломами и ценными подарками, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Вологодскую область представят 3 полицейских-кинолога. От ЦКС УМВД России по Вологодской области выступят лейтенант полиции Игорь Щерблюк и прапорщик полиции Илья Боровских. У обоих полицейских служебные собаки породы малинуа. От УМВД России по г. Череповцу выступит  прапорщик полиции Александр Наконешный со служебной собакой породы немецкая овчарка.

Торжественное открытие соревнований с показательными выступлениями кинологов состоится в Вологде на стадионе «Динамо» в воскресенье в 16.00. Вход свободный.

Этапы чемпионата пройдут на базе санатория «Новый источник» в Вологодском районе.

Тэги: кинологи

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