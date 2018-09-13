В Кадникове отремонтировали корпус психоневрологического интерната «Сосновая Роща»

13.09.2018 [Происшествия]

В психоневрологическом интернате «Сосновая роща» в Кадникове отремонтировали один из корпусов. В здании проживают 50 воспитанников с наиболее тяжелой инвалидностью, сообщает пресс-служба областного правительства.

«По поручению губернатора, во всех учреждениях, где проживают инвалиды, пожилые люди, создаются безопасные и комфортные условия. Для исполнении данной задачи учреждению было  выделено  2,7 млн рублей из областного бюджета  и 10,4 млн рублей - внебюджетных средств - на обновление корпуса, где проживают 50 воспитанников интерната с наиболее тяжелой инвалидностью. Очень качественно сделан ремонт, средства потрачены эффективно. Доволен персонал и проживающие. Я даю высокую оценку той работе, которая здесь была проведена», - отметила начальник департамента социальной защиты населения области Лариса Каманина.

Кроме того, на выделенные средства отремонтировали столовую, приобрели оборудование для пищеблока, выполнили капитальный ремонт дверных блоков, запасных выходов спортивного и актового залов, провели реконструкцию 1-го этажа корпуса «В» под приемно-карантинное отделение. В планах – полностью отремонтировать этот блок.

В интернате также выполнены и все необходимые работы по подготовке к отопительному сезону. Здесь отремонтировали чердачные и подвальные помещения, провели промывку системы отопления.

«К 15 сентября по поручению главы региона все учреждения должны быть готовы к отопительному сезону. Данный интернат, как и все учреждения социального обслуживания Вологодской области,  готов к отопительному сезону на 100 %. Надеюсь, что отопительный сезон 2018-2019  годов пройдет без сбоев», - подытожила Лариса Каманина.

Тэги: ремонт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Митинг в Вологде: «Мы, все 146 миллионов, работаем, чтобы 117 миллиардеров жили хорошо»
В Грязовце двух педагогов вынудили уволиться с работы после участия в митинге против пенсионной реформы
В Череповецком районе сбежал осужденный колонии-поселения №7 в Суде
В Вологде во дворе дома на улице Герцена насмерть сбили 93-летнего пенсионера
Для сотрудников администрации Вологды устроили тимбилдинг в парке отдыха «YES»
В Вологодской области нашли мертвыми двух пропавших грибников
В Междуреченском районе браконьер застрелил своего приятеля, приняв его за лося
На свежевыкрашенных перилах Красного моста в Вологде проступила ржавчина
В Вологде стартовало интернет-голосование за схему движения при съезде с Октябрьского моста
Прокуратура потребовала проверить, куда были потрачены 120 млн рублей для «Шекснинской птицефабрики»
12.09.2018 [Общество]

Ремонтом ливневки на улице Предтеченской в Вологде займется ООО «Веста»

1158
1
12.09.2018 [Общество]

Новый год в Вологде обойдется городскому бюджету в 11 миллионов рублей

1291
0
12.09.2018 [Происшествия]

«Треугольный сад» до сих пор не установлен на новом месте в Ковыринском парке

1167
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде могут запретить продажу и аренду участков, на которых горели расселенные дома
В Карелии поисковики нашли медали и комсомольский билет красноармейца из Бабаевского района
В Череповце подросток украл 42 тысячи рублей с карты отца своего друга
В колонии-поселении в Суде нашли убийцу пенсионерки, погибшей в 1998 году
Более трехсот служебных собак МВД будут участвовать в соревнованиях в Вологде
В Кадникове отремонтировали корпус психоневрологического интерната «Сосновая Роща»
Череповчанку, помогающую детям с инвалидностью, отблагодарили поездкой в Грузию с Андреем Малаховым
 
13.09.2018 [Общество]

Вологодский «Презентационно-сервисный центр» не хочет платить фирме «Шалаевский и партнеры» за проведение презентации

2042
0
13.09.2018 [БлогоVO]

Еще кое-что про пенсии

1143
0
13.09.2018 [Обзор Прессы]

«Майкл взаперти» и «Верила-верю»: маленькие сенсации для тех, кто обожает кино

238
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика