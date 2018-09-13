В Кадникове отремонтировали корпус психоневрологического интерната «Сосновая Роща»

В психоневрологическом интернате «Сосновая роща» в Кадникове отремонтировали один из корпусов. В здании проживают 50 воспитанников с наиболее тяжелой инвалидностью, сообщает пресс-служба областного правительства.

«По поручению губернатора, во всех учреждениях, где проживают инвалиды, пожилые люди, создаются безопасные и комфортные условия. Для исполнении данной задачи учреждению было выделено 2,7 млн рублей из областного бюджета и 10,4 млн рублей - внебюджетных средств - на обновление корпуса, где проживают 50 воспитанников интерната с наиболее тяжелой инвалидностью. Очень качественно сделан ремонт, средства потрачены эффективно. Доволен персонал и проживающие. Я даю высокую оценку той работе, которая здесь была проведена», - отметила начальник департамента социальной защиты населения области Лариса Каманина.

Кроме того, на выделенные средства отремонтировали столовую, приобрели оборудование для пищеблока, выполнили капитальный ремонт дверных блоков, запасных выходов спортивного и актового залов, провели реконструкцию 1-го этажа корпуса «В» под приемно-карантинное отделение. В планах – полностью отремонтировать этот блок.

В интернате также выполнены и все необходимые работы по подготовке к отопительному сезону. Здесь отремонтировали чердачные и подвальные помещения, провели промывку системы отопления.