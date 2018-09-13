Череповчанку, помогающую детям с инвалидностью, отблагодарили поездкой в Грузию с Андреем Малаховым

Череповчанка Анна Бугай стала победителем конкурса "Отпуск с Малаховым" в журнале "StarHit" Андрея Малахова. Она написала, как руководитель череповецкой общественной организации "Будущее есть" Юлия Жильчикова спасла им с сыном жизнь. В качестве приза Юлию наградили поездкой в Грузию вместе с Андреем Малаховым.

Для Юлии это стало неожиданным сюрпризом. Анна Бугай рассказала Newsvo, почему она решила участвовать в конкурсе:

- Я узнала, что журнал "StarHit" проводит конкурс "Мой герой", и решила написать про своего героя. Я написала про Юлю, потому что Юля нам с сыном спасла жизнь, можно так сказать. Получилось так, что я ушла от мужа, устроилась няней в детский сад и сняла самую дешевую комнату. Потом оказалось, что у Антоши аутизм... Инвалидность у Антоши еще была не оформлена. Нам было нечего есть, платить за комнату тоже было нечем. Я не знала, что мне делать, - рассказывает Анна Бугай.

Потом раздался спасительный звонок. Девушка представилась Юлей и попросила Анну с сыном приехать к ней домой.

- Она дала мне продуктов, покормила Антошу, дала денег, потому что у нас не было ни копейки. Потом стали приходить родители из организации ["Будущее есть!"] и тоже помогали - продуктами, вещами.

Юлия подсказывала Анне, какие и куда документы нужно собрать и отнести, чтобы правильно оформить инвалидность, где и как можно пройти реабилитацию с ребенком, какие документы и куда направить, чтобы решить квартирный вопрос.

Со слов Анны, Юлия до сих помогает им продуктами питания и с занятиями, хотя сама живет на пенсию. У дочки Юлии тоже инвалидность, мужа нет. Когда-то она сама обращалась за помощью для своей дочери в фонд "Хорошие люди".

- Я не знала, как ее отблагодарить, и решила написать письмо. Чудеса случаются, я это точно знаю. И чудо случилось. Мне позвонили из "StarHit", долго расспрашивали про нее. Я рассказала все, как есть: как она помогала онкобольным детям, тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. У нас у Антоши сборы закрывались только благодаря ей: Юлия искала спонсоров, обращалась к людям, у которых есть возможность помочь деньгами, рассказывала о нем, и они помогали. Через две недели перезвонили и сказали: "Анна Александровна, ваша история очень тронула нас. Вы выиграли. Юлия едет в отпуск с Андреем Малаховым",- рассказала Анна.

На странице Юлии Жильчиковой в соцсети появилась фотография с отпуска с комментарием:

- И я в отпуске с очень искренним и настоящим Андреем Малаховым.

18 сентября они возвращаются в Москву, где будет отснята передача. Когда она выйдет в эфир, пока неизвестно.

Зная по своему опыту, как тядело воспитать ребенка с ограниченными возможностями здоровья, Юлия Жильчикова создала в Череповце организацию "Будущее есть!" - для помощи семьям, в которых есть дети с инвалидностью.

"Наша организация - это одна большая семья!" - говорит Анна Бугай. Она благодарит Юлю и всех, кто помог им с сыном.