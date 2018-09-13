Вологодский «Презентационно-сервисный центр» не хочет платить фирме «Шалаевский и партнеры» за проведение презентации

Наталья Рюмина

Компания «Шалаевский и партнеры» уже несколько месяцев не может получить деньги по контракту, заключенному в 2017 году с казенным учреждением Вологодской области «Презентационно-сервисным центром». Напомним, согласно условиям контракта, фирма должна была организовать региональный стенд на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017» и презентацию в октябре 2017 года за 2,5 млн рублей. Однако презентационный центр вдруг стал препятствовать в исполнении госзаказа. Несмотря на то, что у компании есть все документы, решения судов и даже видео о том, как они проводили выставку, «Презентационно-сервисный центр» не хочет оплачивать оказанные услуги.

К слову, начальная цена контракта была не 2,5, а 4 млн бюджетных рублей. Сотрудники фирмы, подозревая, что стали «неугодными исполнителями» (Newsvo писал о том, что контракты с ПСЦ выигрывают в основном одни и те же фирмы), решили снимать весь процесс реализации госконтракта на камеру и не прогадали.

Примечательно, что сотрудники «Презентационно-сервисного центра» не могли объяснить для чего они включили в госзаказ в несколько раз больше столов и стульев, чем могло бы вместиться в представительство Вологодской области в Москве, где планировалась презентация.

Не получив оплату, фирма "Шалаевский и партнеры" подала иск в суд и выиграла его, доказав, что выставка была проведена. «Презентационно-сервисный центр» подал апелляцию, но снова проиграл. При этом ПСЦ подал в апелляционный суд документы, которые вызвали сомнения. Доказать в суде их подлинность сотрудники центра не смогли.

Множество нарушений со стороны "ПСЦ" при реализации контракта также нашел департамент финансов Вологодской области, который провел внеплановую проверку по закупкам.

Однако, не желая платить, ПСЦ продолжает судиться.

Появление «Космоса»

10 сентября 2018 года на одном из заседаний в арбитражном суде побывала журналист Newsvo.

Сотрудники «Презентационно-сервисного центра» все еще настаивают на том, что на самом деле никаких услуг фирма «Шалаевский и партнеры» им не оказала. Как и во время предыдущих суденых заседаний, "ПСЦ" предоставляет суду докладные записки без исходящих номеров, которые должны быть у любого официального документа). Казенное учреждение также вызвало в суд свидетеля.

Сотрудница "ПСЦ" Эльвира Королькова, которая вела госзакупку по мероприятиям «Золотая осень – 2017», пояснила суду, что сотрудники фирмы не справились с техзаданием, привезли грязный стенд, а мебель, которую по техзаданию предлагалось разместить на Староконюшенном переулке, надо было якобы везти в гостиницу «Космос». На вопрос второй стороны о том, зачем «Космосу» привозная мебель, если у них свои оборудованные конференц-залы, Эльвира Королькова ответить не смогла. Она сказала, что на презентацию ей пришлось искать мебель самой, устанавливать разную и что все это было позором для Вологодской области. Кроме того, она заявила, что из-за того, что вовремя не были напечатаны приглашения, ей самой пришлось всех обзванивать и приглашать на презентацию, поэтому почти никто не пришел.

Отметим, что в госзакупке гостиница «Космос» не фигурирует, как место поставки товара и место проведения мероприятий - о ней вообще не упоминается (!).

Фото Newsvo

За чей счет суды?

По мнению юристов фирмы «Шалаевский и партнеры», сотрудники "ПСЦ" пытаются затянуть процесс. Об этом они сказали на суде представителям казенного учреждения.

Примечательно, что интересы "ПСЦ" в суде защищает не только их штатный юрист, которому платят официальную зарплату из бюджета Вологодской области, но и адвокаты из бюро «Левичев и партнеры». В суде они пояснили, что якобы представляют интересы ПСЦ бесплатно.

К слову, в начале заседания нанятый адвокат, представляющий интересы "ПСЦ", пытался добиться, чтобы журналистов выгнали из зала заседаний, что противоречит федеральному законодательству. Открытые заседания могут посещать не только представители СМИ, но и любые граждане, пожелавшие быть слушателями . При этом можно свободно вести аудиозапись, на это не требуется специальное разрешение (п. 7 ст. 10 ГПК, п. 5 ст. 241 УПК, п.7 ст. 11 АПК). Между тем, адвокат бюро, когда судья отказала в ходатайстве о том, чтобы журналистов на заседании не было, пытался запретить корреспонденту Newsvo включить диктофон.

10 сентября "ПСЦ" попросил снова отложить заседание - еще на две недели, чтобы ознакомиться со всеми чеками и документами, которые предоставили суду представители исполнителя по заказу, чтобы доказать, что они провели мероприятия. При этом "Презентационно-сервисному центру", если они проиграют дело, придется выплачивать деньги не только по контракту, но и просрочку по оплате госзаказа. И чем дольше длится суд, тем больше будет сумма просрочки. И это будут бюджетные деньги.

Чтобы отложить заседание, адвокаты "ПСЦ" заявили о том, что велика вероятность проверки доказательств фирмы на фальсификацию и привлечения экспертов:

«Заявлялись уже ходатайства об экспертизе. И судья Лемешов, и судья Шадрина сказали, что нет никаких оснований для проведения экспертизы. Слушайте, может не будем постоянно одно и тоже-то повторять?», - ответили представители фирмы "Шалаевский и партнеры". «Может, вы не будете нас учить, как нам себя вести?», - прозвучало в ответ. «Может, мы не будем затягивать процессуальные сроки? Мы не можем с вами судиться три года. А у вас проценты. У вас бюджетные средства. За ваше участие "ПСЦ" платит из бюджетных средств, из средств налогоплательщиков», - заявили юристы истца. «Мы бесплатно», - ответили адвокаты из частной организации «Прекрасно, очень рада за вас. Проценты за каждый день просрочки то же самое, тоже из средств налогоплательщиков. За наши услуги мы тоже взыщем», - продолжился диалог. «То есть вы предлагаете рассмотреть сегодня по существу?», - спросил адвокат "ПСЦ". «Нет. Мы просим за пять дней ознакомиться. Вас ведь столько юристов. Вас трое», - ответила юрист фирмы на вопрос. «И»? – парировал адвокат "ПСЦ". «И вы не сможете обработать это быстрее?», - задала вопрос юрист фирмы "Шалаевский и партнеры". «Нет».

Об отложении заседания на две недели также попросил департамент финансов Вологодской области, его представители тоже присутствовали на суде и захотели ознакомиться с документами.