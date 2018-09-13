Житель Череповецкого района поссорился с соседом и поджег его сарай

13.09.2018 [Происшествия]

Житель поселка Суда в Череповецком районе поджег сарай соседа, с которым поссорился. Постройка сгорела полностью.

В дежурную часть районного ОМВД России с заявлением обратился пожилой мужчина. Он сообщил, что его сарай сгорел, и он подозревает, что постройку подожгли. Ущерб от пожара составил свыше 27 тысяч рублей.

Осмотр места происшествия подтвердил версию поджога. Поздее полицейские вычислили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 33-летний сосед пенсионера.

- Полицейские выяснили, что на противоправные действия его подтолкнул давний конфликт. Злоумышленник взял канистру с бензином, в темное время суток облил горючим сарай соседа и поджег. Мужчина признал свою вину, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 167 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Поджигателю грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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