Житель Череповецкого района поссорился с соседом и поджег его сарай

Житель поселка Суда в Череповецком районе поджег сарай соседа, с которым поссорился. Постройка сгорела полностью.

В дежурную часть районного ОМВД России с заявлением обратился пожилой мужчина. Он сообщил, что его сарай сгорел, и он подозревает, что постройку подожгли. Ущерб от пожара составил свыше 27 тысяч рублей.

Осмотр места происшествия подтвердил версию поджога. Поздее полицейские вычислили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 33-летний сосед пенсионера.

- Полицейские выяснили, что на противоправные действия его подтолкнул давний конфликт. Злоумышленник взял канистру с бензином, в темное время суток облил горючим сарай соседа и поджег. Мужчина признал свою вину, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 167 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Поджигателю грозит наказание до 5 лет лишения свободы.