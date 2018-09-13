Вологодский театр кукол «Теремок» наградят премией имени Федора Волкова

13.09.2018 [Культура]

Вологодский театр кукол «Теремок» удостоен премии правительства России имени Федора Волкова. Награду вручат труппе 17 сентября на международном Волковском фестивале в Ярославле, а 20 сентября на старейшей отечественной театральной сцене состоится показ спектакля «Кармен» вологодского «Теремка».

Кроме того, этой осенью театр также выступит на международных фестивалях в Самаре, Белгороде и Челябинске – вологодские кукольники представят «Повесть о Дионисии-иконнике».  В оренбургском «Арбузнике» примет участие спектакль по комедии Уильяма Шекспира «Как вам это понравится».

6 октября «Теремок» откроет свой новый театральный сезон в Вологде премьерой спектакля «Мойдодыр». Билеты уже в продаже.

Тэги: Теремок

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