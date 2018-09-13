В Вологде школьницы незаконно клеили на дома рекламу такси «Maxim»

13.09.2018 [Общество]

Жители Вологды уже давно жалуются на рекламные объявления разных такси, которые незаконно расклеивают на домах в городе. Недавно на расклейке таких рекламных листов «попались» две школьницы на улице Некрасова возле Парка ветеранов. 5 сентября их увидел прохожий и позвал находящегося неподалеку участкового.

Оказалось, что девушки развешивали рекламные объявления такси с номером 222222. Это номер сервиса заказа такси «Maxim». Школьницы рассказали участковому, что получили листовки в офисе службы такси, который расположен через дорогу от АЗС на улице Козленской. По их словам, за расклеивание одного рекламного листа им платят по 2 рубля.

Сейчас этим нарушением занимаются в городском отделе полиции № 3. По закону, фирму должны привлечь к ответственности за административное правонарушение.

Напомним, что расклейка рекламы на домах в Вологде запрещена.

Тэги: наружная реклама, такси
Фото Newsvo предоставлено очевидцем

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