Детсады Вологды начнут подключать к отоплению с 13 сентября

Отопление в дошкольных образовательных учреждениях Вологды начнут подключать с сегодняшнего дня. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Сергей Воропанов.

«Ко мне в последнее время обращаются родители малышей. Дети в детских садах стали чаще болеть из-за холода в группах. Пока в "Вологдагортеплосеть" поступают единичные заявки от руководителей дошкольных учреждений . Принял решение не ждать, когда этот процесс станет массовым, начать подключение к теплу с сегодняшнего дня. Подключение будет поэтапным, в управлении образования составляют график», - написал Сергей Воропанов.

Напомним, жилой фонд подключают к отоплению после того, как температура наружного воздуха держится в течение 5 дней на отметке не более 8 градусов тепла.