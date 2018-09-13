Детсады Вологды начнут подключать к отоплению с 13 сентября
13.09.2018 [Общество]
Отопление в дошкольных образовательных учреждениях Вологды начнут подключать с сегодняшнего дня. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Сергей Воропанов.
«Ко мне в последнее время обращаются родители малышей. Дети в детских садах стали чаще болеть из-за холода в группах. Пока в "Вологдагортеплосеть" поступают единичные заявки от руководителей дошкольных учреждений . Принял решение не ждать, когда этот процесс станет массовым, начать подключение к теплу с сегодняшнего дня. Подключение будет поэтапным, в управлении образования составляют график», - написал Сергей Воропанов.
Напомним, жилой фонд подключают к отоплению после того, как температура наружного воздуха держится в течение 5 дней на отметке не более 8 градусов тепла.
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